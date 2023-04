Els manresans Núria Clavero i Aitor Palacios premiats a Cannes pel seu documental «La Caravana»

Els documentalistes manresansvan aconseguir el passat dilluns elal mercat televisiu de Cannes, MIPTV, amb el seu documental La Caravana, una producció de Cabal Films i Trueday Films, sobre lesLes notícies dels desplaçaments massius de persones que viatjaven d'Hondures als Estats Units el 2018 va captar l'atenció dels dos joves, que als 21 i 24 anys eren a, a, realitzant un intercanvi universitari per especialitzar-se en la producció de documentals.Tots dos van conèixer per casualitat la Yuri, la protagonista del seu documental, una hondurenya de 19 anysque, juntament amb el seu fill de dos anys i la seva parella, intentaven arribar alsper fugir de la violència que patien al seu país .Els dos manresans van decidiri es van unir durant un mes al grup de migrants amb qui viatjava la família, encara molt lluny dels EUA.Durant la seva experiència van treballar amb professionals de l'audiovisual mexicans, com ara la fotògrafao el sonidista. La família va aconseguiramb els EUA després d'un intent fallit. Yuri donaria a llum 24 hores després, en territori estadounidenc, i actualment viu amb la seva família a Nova York.Finançada amb els seus estalvis i la inversió privada que van poder aconseguir a través deals quals es van presentar, la pel·lícula ha estat ara reconeguda juntament amb el documental suec Little Scandinavia al mercat televisiu MIPTV, que se celebra aquesta setmana a la ciutat de, i esperen que els obri la porta a compradors interessats en el llargmetratge.De moment, continuaran treballant a la seva pròpia productora,, amb seu a Manresa, i amb qui actualment elaboren un documental sobre la situació dels