Els veïns reclamen a l'Ajuntament una comissió per censar i retirar l'amiant que hi ha a Manresa

La(FAVM) vol mostrar la seva preocupació pel poc coneixement que té hores d'ara l'de la presència de l'a la nostra ciutat. Si l'amiant ja és un material amb conseqüències negatives a la salut, pel seu, el fet que cap organisme "no conegui quina quantitat d'aquest mineral hi ha a Manresa, on es troba, ni el seu estat de degradació", fa que des de la federació veïnal es consideri "unque cal introduir a totes les agendes polítiques, també i sobretot, a les municipals".La normativa europea estableix que l'any 2028 s'hauria d'haver retirat tot l'amiant present en edificis públics i el 2032 de la resta del territori independentment de sobre qui en recaigui la titularitat. Els responsables de la FAVM consideren que "difícilmentsi primerament no hem fet unde l'amiant a Manresa, en què s'identifiqui clarament on, quin tipus, en quina quantitat, i en quins estat".Aquest cens, segons continuen explicant, permetrà a les administracions "prioritzar les operacions dedel material, doncs no suposa el mateix risc aquest material a la teulada d'una nau en un polígon a les afores de la ciutat i que disposa de tanca perimetral, que una canal d'aigua trencada en una escola de primària".Laha sol·licitat al govern municipal que es creï a Manresa una, un espai liderat per l'Ajuntament, amb presència de la FAVM, i altres associacions que hi vulguin ser presents, que permeti sumar esforços i fer un seguiment de les actuacions que es vagin duent a terme en aquest àmbit els propers mesos i anys.L'amiant és un mineral en forma de fibres que degut a les seves particulars característiques (lleuger, barat, resistent, amb molt bones propietats d'aïllament tèrmic,...) es va utilitzar molt en la construcció durant els. A Catalunya i Espanya es va prohibir el seu ús el 2002, però fins aleshores la seva utilització va ser molt estesa, amb(testos, dipòsits d'aigua, barrejat en aglomerat asfàltic, teulades, aïllaments de calderes, aïllaments en sostres d'equipaments culturals com teatres o cinemes, tèxtil,…).Es calcula que l'amiant és manté en bon estat, sempre i quan no es trenqui o es degradi, per un, moment en el qual es considera finalitzada la seva vida útil pel risc que podria comportar per la salut el despreniment de les seves fibres. Fent els comptes, una immensa part de l'amiant que es va utilitzar en el seu moment, "i del que es desconeix la seva ubicació, ni l'estat en que es troba", podria ser susceptible de presentar "deficiències estructurals" i per aquest motiu es fa necessari retirar "tot l'asbest existent a la nostra ciutat".L'(afecció respirtatòria crònica), o el(tipus de càncer de mal pronòstic) són dos exemples de malalties que pot provocar la entrada a través de vies respiratories de les fibres d'amiant. L'amiant s'ha de considerar un material perillós, però si es troba en mal estat o trencat, cal extremar molt les precaucions i gestionar-ne la retirada a través d'empreses especialitzades obligades a complir estrictes protocols de seguretat.Per això, des de la FAVM s'insta l'Ajuntament "ai començar a preparar personal de l'administració i destinar recursos econòmics per afrontar el tema amb garanties".