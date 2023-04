El Cor de Cambra del Palau de la Música portarà al Kursaal el Cançoner Popular Contemporani

La sala gran delacollirà aquest dissabte, 22 d'abril a les 6 de la tarda, el concert deldelamb un repertori per commemorar els 100 anys delEl 2022 ha fet 100 anys queva encarregar a l'i als especialistes en cançons tradicionals el projecte de l', que va aplegar milers de cançons i va emprendre l'aventura de recórrer els Països Catalans en una extraordinària descoberta dels pobles i racons més isolats.Al Kursaal podrà gaudir d'un concert, sota la direcció de, amb un grapat de cançons d'aquest valuós recull arranjades en els darrers anys per a cor i tres instruments per diversos compositors i, encara més, amb nous arranjaments de sis joves compositors (Campmany, Gomila/ Vallès, Guzmán-Bonet, Ollé, Pintó i Tordera).A partir dede la Vall d'Aran, el Pallars Jussà, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, Osona, Segrià, l'Alt Urgell, la Segarra, el Baix Camp, Baix Ebre i Mallorca sentirem a narrar històries d'amor, cançons de bressol, cants de feina, nadales, llegendes, sàtires i sardanes.Lesper veure el Cor de Cambra del Palau de la Música tenen un preu de 18 euros (12 euros per a majors de 65, menors de 30 anys i carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet