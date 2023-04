L'Escola Bressol de Castellgalí farà portes obertes aquest divendres

L'deobrirà les seves portes aquest divendres per donar a conèixer les instal·lacions a les famílies i mostrar elque aplica, de cara a les preinscripcions que s'obriran a partir de maig. El dia seleccionat és el divendres 21 d'abril a 2/4 de 6 de la tarda. Cal confirmar cita prèvia a través de les següents vies de contacte: 93 833 15 67 o a8063412@xtec.cat Aquestes jornades, segons explica la directora del centre, l', són essencials per establir un primer contacte entre les famílies i l'equip de professionals: "Cada cop les famílies atorguen més importància al model pedagògic, a l'equip docent i als espais de les escoles, per això aquesta és una molt bona oportunitat perquè ens puguin conèixer i, de manera presencial, els hi puguem explicar qui som, com ho fem i quin és el nostre projecte", ha compartit.L'organització d'aquestes jornades neix arran del compromís de, que gestiona el centre, de mantenir una comunicació diària i crear vincles emocionals amb les famílies.