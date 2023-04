El Rugby Manresa supera el Químic ER de Divisió d'Honor en Copa Catalana (20-17)

Diuen que totes les celebracions tenen vuitada i elha decidit que l'esplèndida temporada 2022-23 no es podia acabar amb l'eliminació que van patir a vuitens de la Primera Catalana davant l'equip que, a la fi, va quedar campió de la categoria, el CRUC de Castelldefels . I la vuitada es diu Copa Catalana, una competició en la qual es participa voluntàriament per tancar el curs i en què es barregen els equips de totes les categories. Al Manresa RC, a la primera de canvi, li va tocar un os dur de rosegar: el, quart classificat de la, una categoria superior a la dels manresans.La sorpresa va saltar al camp deli, a més a més, amb final d'aquells que es recorden. Els barcelonins, que es van plantar a Manresa amb unai amb molts reforços a la banqueta, van anar al davant en el marcador durant 79 de 80 minuts de partit, en una tarda inhòspita de dissabte de fort vent a la capital del Bages.0-5 al minut 4, 0-10 al minut 17. Descans i no va ser fins als tres minuts de la represa que els locals van poder anotar un primer cop de càstig (3-10) del sempre segur, seguit d'un primer assaig de Valentín Eugene (8-10, min. 57).Semblava que encara hi havia partit. El Manresa jugava ara amb, i la lluita es mantenia ferma gràcies a la defensa consistent dels locals que, tanmateix, no podia evitaren els minuts 60 i 65 i una lesió en el 74 d'. Al min. 62 el Químics ER agafava embranzida (8-17), però el Manresa es tornava a apropar a només dos punts (15-17) després d'un assaig i transformació d'i Mathis Rendé.Estàvem a les acaballes. L'equip visitant tenia la pilota, però la va perdre i, de nou el veloç Eugene que ja havia protagonitzat un primer contraatac per mantenir l'equip en la chance del marcador, aconseguia un meritori assaig que donava unaals manresans, 20-17, per continuar avançant en lai gaudir unes setmanes més del rugbi aquest any.Serà com a mínim fins al cap de setmana del 6 i 7 de maig, en partit de quarts de final contra elo contra el. Aquests dos equips juguen l'eliminatòria de vuitens aquest cap de setmana, entre llibres i roses.: Alexis Debotte, Guillermo Sanchez, Ethan Lavaur, Jordi Simo, Benjamin Tricoire, Xavier Sanchez, Marc Fernandez, Yvon Bessaï, Tom Ducatillon, Valentin Eugene, Adrian Calderon, Mathis Randé, Hugo Cros, Lluís Jou, Evan Delbourg. També: Adam Majó. Oscar Maeso, Ludovic Rodríguez.: Víctor Cuenca.