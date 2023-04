Uns premis pioners nascuts a Sant Fruitós aproparan la dansa d'arrel als centres educatius de Catalunya

Uns premis amb dues línies de convocatòria

Vetllar perquè lano es perdi. Aquest és, en essència, l'objectiu primordial dels recent creats, uns guardons impulsats per l'entitat culturaldeque el proper dissabte,, tindran els seus primers guanyadors en el marc d'unaque se celebrarà aldel mateix municipi.Però comencem des del principi. Qui és Som Riu d'Or i quan decideix tirar endavant aquests premis? Som Riu d'Or va néixer el mes de maig de l'anyamb la voluntat d'esdevenir l'de referència de Sant Fruitós, bo i mantenint viu elidiosincràtic de la vila, tot conservant -i actualitzant, en alguns casos-com el; el, o el. A banda d'aquesta vessant resguardadora de les, però, l'entitat també tenia clar que volia anar més enllà i contribuir aarreu de Catalunya.I és precisament amb aquesta inquietud que, fa un any i escaig, van decidir posar-se a treballar per crear unsque anessin en aquesta línia; uns premis que van batejar amb el nom de, ballarí, coreògraf imanresà desaparegut l'any 2003, creador de danses que quaranta anys després, els esbarts de la comarca encara interpreten (Galop grec, Brau pescador o Ball de la Civada). "Ens semblava que havíem dei recordar la importància de la seva figura pel que fa a la història recent de la cultura popular de la comarca", explica, de Som Riu d'Or.Amb la vivificació de les danses d'arrel com a pal de paller, els Premis Joan Burés i Vidal ofereixen: la primera, amb una dotació de 1.000 euros, busca fomentar lade la dansa tradicional catalana a través deo quecoreografies populars de casa nostra, amb la premissa d'incorporar el llenguatge d'arrel tradicional dintre de l'entorn cultural delsLa segona, remunerada amb 500 euros, s'encara a divulgar els balls tradicionals alsde tot Catalunya: "", lamenta Cuadrado. La idea d'aquest guardó, expliquen des de l'entitat, és impulsar, donar visibilitat i ajudar a tirar endavant projectes que desenvolupinper a l'ensenyament de la dansa catalana a lesi els. Tot plegat, a través del programa, que es posarà en marxa properament.La primera edició dels Premis Joan Burés i Vidal va tancar convocatòria de sol·licituds el passat 28 de febrer. Segons asseguren els organitzadors, "n'hem rebut" que "ens han arribat des de". "Per ser el primer any, estem gratament sorpresos i molt contents de laque ha tingut", celebren els de Som Riu d'Or, que agraeixen el "suport inestimable" de l', de l'i del"per poder tirar endavant la iniciativa".Les propostes guanyadores d'aquests primers Premis Joan Burés i Vidal es donaran a conèixer el proper, en el marc d': la primera, que se celebrarà a primera hora del matí a, reunirà elsal teatre del Casal Cultural de Sant Fruitós. Allà, unen l'àmbit del folklore, la cultura tradicional i la pedagogia, revisualitzarà itotes les propostes per escollir la més reeixida de cada categoria.No serà fins aque aquest mateix jurat farà públic el seu. Ho farà al Cobert de la Màquina de Batre, a l'aire lliure, en unen què les entitats culturals finalistes mostraran les seves coreografies al públic assistent. De fet, tot i que el pes de la decisió final recaurà en el jurat,la seva actuació preferida a través d'una aplicació mòbil. Percentualment,La gala de lliurament dels premis acabarà amb una