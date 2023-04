Ramon Bacardit reivindica l'herència de l'alcalde Sanclimens

Model de governança

"Manca de model"

"Mala gestió"

El "model" de Junts per a Manresa

L'alcaldable deconsidera que el model de govern de l'alcaldeés un exemple de "mala governança, tant pel que fa a l'estil, com pel que fa a la de gestió del diner públic, com de les prioritats que té la ciutat".Bacardit afirma que "si guanyen les properes eleccions" aplicarà un model de governança "robusta", amb "confiança amb el meui treball en equip", un model de gestió "responsable i molt acurada en lesque es realitzin", i amb unes prioritats "".El candidat ha recordat que, i per tant és coresponsable "de lade Manresa". En canvi "" ha governat en solitari només quatre anys, amb Junyent d'alcalde, i "són els que es vamentre hi havia la". També assegura que són ", on es va comprar el Kursaal, el Casino, es va construir el nou pavelló, es va enderrocar la caserna on ara hi ha l'alberg, etc, i tot plegat amb la crisi dels anys 80 i la del 93 a sobre". Era un govern que va "comprar patrimoni per a la ciutat sense endeutar més del compte i va generar espais que avui ningú discuteix sinó que aplaudeix".L'alcaldable postconvergent diu que el seu govern tindrà tres diferències centrals amb el de Marc Aloy. La primera incideix en l'"" que entén que hi ha en el govern d'Aloy. "Una ciutat complexa i gran com Manresa no es pot governar sense unque gestioni, cadascú des del seu àmbit de responsabilitat, les seves àrees", assegura.Bacardit considera que la gestió actual ", fa que la ciutat sigui més petita, i els regidors no hagin pogut". "ERC ho basa tot en l'alcalde", afirma, i posa d'"exemple" dues de les regidories més importants, com, que han tingut "les baixes que han tingut a uns quants mesos encara de les eleccions".L'alcaldable també afirma que Junts creu "en la", mentre que ERC només creu "en el que poden fer ells". Bacardit avisa que la regidoria d'Urbanisme "només accepta i es dedica a fer allò que depèn d'ells i".Quan parla de model de citat, Bacardit torna a posar l'exemple de, "ciutats que en els darrers vuit anys han pujat el seu nivell de qualitat de vida, són ciutats oni on Junts ha pogut governar amb còmodes majories". En aquests moments, afirma, aquestes dues ciutats "quant a autoestima i desenvolupament".El candidat de Junts assegura que "", i que "farem tard" en revertir aquesta situació si "tot el projecte d'ERC està basat en la, eli el". Quan això estigui acabat "a la ciutat perquè la gent haurà marxat peri perquè la ciutat no els ofereix la qualitat de vida que voldrien".Quan ERC ha estat en el govern "s'han comès greus errors", afirma Bacardit. Hi ha hagut "l', l', la, el,...". "Mentre que durant els governs de l'alcalde Sancliments ens aportà eli el d'Aloy, el Museu del Barroc", sentencia.Pel que fa al Museu del Barroc, "el fracàs és que encara no saber quan els costarà", ni quan costarà "el seu funcionament". "Portem", però encara "ens falta el cost museogràfic, quant personal hi haurà, els, saber eli la seva". Amb tot això, el candidat assegura que el museu "és l'exemple de com gestiona Marc Aloy,, sense saber quan acabaran les coses i, a sobre, sense saber quant ens costarà laun cop entri en funcionament".Davant de tot plegat, el candidat assegura que Manresa ho té tot per ser una gran ciutat, "com Girona", i que no ho és perquè "".En contraposició, Junts per Manresa presenta un model que revertirà "l'espiral de la pobresa a l'espiral de la prosperitat, i això es fa amb propostes transformadores integrals". Per això, Bacardit recorda la seva proposta de l'Avinguda Central de Manresa , que, segons afirma, reportarà "transformació urbanística, embelliment de la ciutat, sostenibilitat, mobilitat, salut, aparcaments, augment del PIB, recuperar ciutadania, atraure ciutadania, captar talent,..."