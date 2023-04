Pedro Martínez torna a mostrar orgull amb el seu equip

Txus Vidorreta destaca la bona defensa del seu equip

ha començat la roda de premsa felicitant el Lenovo Tenerife pel seu pas a la Final Four i no ha dubtat en qualificar-lo "millor equip" que el Baxi Manresa L'entrenador de l'equip bagenc ha destacat que el seu equip ha jugat tan bé com ha pogut. "Hem estat", ha declarat. Tot i que també ha lamentat que en alguns trams "". Un dels aspectes més negatius ha estat la dificultat per defensar el pick and roll que ha plantejat el Lenovo Tenerife.Acabada la, al Baxi Manresa encara li queda certificar la permanència a la. Per això, Martínez i el seu equip volen centrar-se de forma immediata amb el duel que jugarà diumenge contra l'ha destacat les dificultat que sempre hi ha quan un equip juga al Santiago Martínez. El base ha destacat que els canaris són els vigents campions de la competició i que en tota la temporada només han perdut dos partits a casa. De la temporada europea, Pérez n'ha destacat que "hem anat de menys a més".El tècnic local,, estava satisfet especialment de la. El Lenovo Tenerife ha deixat el Baxi Manresa en només 72 punts. Un altre aspecte clau ha estat "anar els quaranta minuts per davant. L'avantatge mitjà ha estat d'uns set o vuit punts. Per tant, no hem patit massa".És la sisena vegada que l'equip tinerfeny es classifica per a lade la BCL en set edicions del torneig. I Vidorreta ha volgut que constés en acta.