El Baxi Manresa no serà a la «Final Four» (84-72)

No hi haurà marea vermella a lade la(BCL).ha estat massa inconsistent per aconseguir un triomf que ha somrigut al. L'equip des'ha mostrat molt imprecís i. Tampoc ha pogut aturar la generació de joc de. A més,ha estat desconegut iha despertat tard. El Baxi Manresa ho ha intentat sense defallir, però ha estat insuficient per protagonitzar una nova sorpresa. Encara hi ha dada que explica el resultat final. La sortida dels quatre quarts ha estat sempre millor per al Lenovo Tenerife.El Baxi Manresa ha tret d'inici un quintet format per, Jerrick Harding,, Devin Robinson i. El Lenovo Tenerife, Marcelinho Huertas, Joan Sastre, Jaime Fernández, Aaron Doornekamp i Giorgi Shermadini. Semblava que els locals tinguessin apresa la lliçó de les dues visites anteriors del Baxi Manresa a. La sortida ha estat d'allò més negativa per als interessos del Baxi Manresa. Encara no havia passat dos minuts i Pedro Martínez ja ha hagut de demanar el seu primer temps mort (7-0, minut 2). Pérez ha sumat cinc punts seguits després de les instruccions del tècnic. La reacció no ha estat complerta ja que els locals han sabut mantenir la iniciativa al sumar mésLa renda dels tinerfenys ha arribat als vuit punts (17-9, minut 7). Novament, cinc punts seguits del Baxi Manresa acostaven posicions. Aquesta reacció hagués pogut ser encara més gran. Però cada vegada que hi havia opcions al cantó bagenc o bé el Lenovo Tenerife anotava de tres o bé els de Pedro Martínez no estaven del tot fluids. Amb tot, els esforços del quadre bagenc han donat els seus fruits quan una contra culminada perposava el 20-18 a manca de vuit segons per acabar el primer quart. El darrer atac local no ha tingut incidència gràcies una bona gestió de personals per part del Baxi Manresa.Bruno Fitipaldo ha tornat a convertir-se en malson per als interessos bagencs. L'italouruguaià ha anotat vuit punts seguits. Els segons deu minuts s'assemblaven als primers i Martínez tornava a demanar minut de(30-22, minut 14). La distància s'ha estabilitzat a l'entorn d'aquests vuit punts. Però aquesta no era l'aspecte més preocupant del partit. El pitjor eren lesque impedien als manresans retallar la renda que tenien en contra. A l'altra cantó de la balança hi havia el control en el. El marcador seguia. Amb la sensació que els bagencsper acostar-se al seu rival. Més aviat ha passat el contrari. El Lenovo Tenerife ha estat millor al darrer minut de la primera part. Per primer cop, la renda local superava els deu punts. Harding, sec en atac fins aquell moment, ha sumat els seus primers dos punts sobre la botzina (45-36).L'inici del tercer quart també ha estat negatiu per al Baxi Manresa. Els bagencs han trigat dos minuts en fer la seva primera cistella. El partit estava més proper a una fractura a favor de l'equip deque no de la remuntada visitant. I no pas per l'esperit de lluita associat a l'ADN manresà no hi fos present. La sort també afavoria el conjunt canari. Mentre que alguns atacs manresans acabaven amb la, el Lenovo Tenerife anotava un 3+1 gràcies a Fitipaldo (53-40, minut 35). Un parcial de 0-4 era unque mai arribava. Aquests nou punts ben aviat han estat dotze, catorze i setze. En cap cas, definitius. Els setze punts s'han reduït a la meitat en molt poca estona. Huertas ho ha deixat en la desena exacte abans de jugar el darrer període (64-54).De nou, el Baxi Manresa s'ha vist superat a l'inici d'un període. Les pilotes perdudes seguien sent una gran rèmora. El Lenovo Tenerife ho aprofitava per assolir un avantatge que li permetés gaudir d'una(73-63, minut 35). Robinson ha entrat en joc al moment que el seu equip més ho necessitava. Però Fitipaldo refredava les esperances manresanes. El base sud-americà ha realitzat una nova càtedra de bàsquet en el moment més decisiu. La lluita del de Pedro Martínez ha arribat fins al final. Als darrers instants ja sense opcions reals de remuntada. 84-72 per cloure la BCL.Al Baxi Manresa encara li queda molta feina a fer. Diumenge rebrà l'alen una nova jornada per intentar assegurar la permanència a l'ACB.Incidències: Yohan Rosso (França), Manuel Mazzoni (Itàlia) i Boris Krejic (Eslovènia) han estat els àrbitres del partit.ha estat el jugador descartat del Baxi Manresa.