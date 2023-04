El jurat declara culpable d'homicidi l'acusada de matar la seva cosina al Pont de Vilomara

Elha declaratl'acusada de matar una cosina llunyana seva a la urbanització Marquet Paradís del Pont de Vilomara i Rocafort l'estiu de 2020 . Ho fa fet amb 7 vots a favor i 2 en contra, en considerar que va ser la responsable de la mort de la víctima després d'assestar-lien diferents parts del cos. El jurat considera provat que l'acusada vivia a casa de la víctima i que els fets van passar el matí del 2 de juliol.Si bé considera que en aquella època l'acusada presentava diversos, no descarta "la possibilitat que tingués", però assenyala queen la mort de la seva familiar. Per tot plegat tanca la porta a una suspensió de la pena.El veredicte dona credibilitat a la ubicació i temporalitat dels fets a partir de les declaracions dels diferents testimonis que han anat escoltant durant la celebració del judici . Així, al voltant de 2/4 de 9 del matí l'acusadaamb un ganivet. El jurat considera provat que va començar quan estaven al llit i que la víctima no es va adonar de l'atac, ja que les primeres ganivetades les hauria rebut allà.El que no considera provat és que l'acusada aprofités el moment per fer mal a la dona, ja que considera que "", però no descarta certs moments de "consciència". El jurat també dona per bona la xifra de 45 ganivetades a diferents parts del cos com el coll, la cara i les espatlles, que van esdevenir "la".El jurat conclou que les ganivetades van provocar "" a la víctima, ja que només unes poques eren "mortals" i, en canvi, en va rebre un nombre considerable. El que considera que no es pot saber és si "hi havia un propòsit" de provocar-lo per part de l'acusada.També sosté que en aquella època presentava diferents, a més d'altres estats com l'ansietat o la confusió. Una alteració que avala per unanimitat, donant credibilitat alspresentats. Tot i això, el jurat considera que, i la declara culpable de la mort de la familiar, si bé no va aprofitar les circumstàncies de l'atac ni volia causar-li un gran patiment.Finalment, el jurat popular s'ha pronunciat, així com la possibilitat que rebi un indult. Després d'escoltar el veredicte, l'ha suspès la sessió per donar temps a les part per reformular els escrits i les peticions en haver caigut "part de l'estructura argumentativa" segons el magistrat. Aquesta es reprendrà dijous a les 10 del matí abans de deixar el judici vist per sentència.