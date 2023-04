L'obra «Com dir-ho?», de Benet i Jornet, arribarà dissabte a Sant Fruitós

Els navarclinses posen a la pell d'un professor universitari i una alumna a l'obra Com dir-ho?, que arribarà aldeaquest dissabte 22 d'abril a les 8 del vespre.Aquesta obra de teatre, la darrera escrita pel dramaturg, gira entorn la visita d'un professor universitari al pis d'una alumna que al cap de pocs dies ha de presentar el seu treball de fi de carrera. En aquest context comença una conversa aspra entre tots dos. La clau serà que el professor li vol dir alguna cosa, però no sap com dir-ho.Lesper l'espectacle es poden comprar per 5 euros a aquest enllaç