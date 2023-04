El Consell Comarcal estrena els Premis InnoBages a la divulgació científica a través de les xarxes

Continguts originals i creatius

Jornada de presentació

Elestrena aquesta primavera elsa la divulgació científica a través de les xarxes socials, una iniciativa inèdita a Catalunya. L'Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural, a través del programa, s'adreça als autors o autores de treball de màster o tesi doctoral en curs o bé que hagin acabat de les universitats i centres de recerca de la comarca que vulguin apropar la ciència a la ciutadania a través d'Instagram, Tik Tok o Twitter.Es valorarà que els continguts siguin originals, entenedors i creatius. Els premis tenen com a objectiu promoure ique es duu a terme a la comarca, donar-la a conèixer, apropar la ciència a la ciutadania i incentivar les vocacions investigadores, científiques i tecnològiques entre el públic més jove. En paral·lel, els guardons volen ser una eina per entrenarentre totes les persones participants.La consellera de l'Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages,, explica que "un dels objectius de l'àrea és promoure els actius de desenvolupament del territori. Un d'aquests és, sens dubte, la recerca i la investigació. Per això volem posar-la en valor, que tothom conegui la taca que es fa i que això permeti despertar inquietuds i vocacions entre els joves". Els premis s'emmarquen en el projecte InnoBages, que es va estrenar el passat mes de desembre amb una jornada inicial per acostar la recerca i la innovació del territori al teixit empresarial, i ara fa un nou pas endavant amb una convocatòria oberta al públic jove.Els guardons es presentaran el proper 3 de maig en una sessió informativa a la sala d'actes de lade. La jornada inclourà una trobada d'influencers que comptarà amb la participació de la biomèdica, amb més de 228.000 seguidors a Instagram, i el físic i estudiant de doctorat, amb més de 6.000 seguidors a Twitter. Es tracta de dos divulgadors científics reconeguts que es pretén que donin eines i habilitats als potencials participants als premis per divulgar els seus treballs de manera entenedora i desenfadada.Els premis compten amb una dotació econòmica de 200 euros per a cadascuna de les dues categories establertes que seran els millors fils dei els millors vídeos d'. En paral·lel, les persones guanyadores participaran de manera remunerada en xerrades i altres activitats de divulgació científica a partir de setembre. Els detalls de la convocatòria es poden consultar a través de la pàgina web www.formabages.cat i també al web corporatiu www.ccbages.cat Els guardons tenen la col·laboració dels(UPC Manresa, Umanresa, Eurecat, Althaia, Sant Andreu Salut i ICS Catalunya Central) i de les institucions (Ajuntament de Manresa, PIMEC Catalunya Central, Cambra de Comerç Manresa i Biblioteca Ateneu Les Bases). I també compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i del SOC (Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya).