Sant Fruitós presenta el conte «Sala i Ricardis desperten els fruitons», en el marc de Sant Jordi

Aquest divendres, els infants depodran descobrir una nova aventura delsque en aquesta edició desperten els fruitons per ajudar als santfruitosencs a recuperar el somriure que han perdut.Sala i Ricardis desperten els fruitons és elde la col·lecció de contes de Sant Fruitós de Bages, impulsada per l'Ajuntament, i que té com a protagonistes els gegants del municipi.En aquesta edició, el conte ha estat escrit peri il·lustrat per, autores del llibre didàctic del projecte d'aquests éssers fantàstics que han aparegut per diferents indrets del municipi.Laacollirà aquesta presentació a les 6 de la tarda amb la narració en directe de la història i una sorpresa molt especial al final de la narració.Durant la tarda, els menuts podran adquirir el llibre i emportar-se'l signat per l'autora i la il·lustradora, juntament amb una bossa de cotó commemorativa. Ela partir del 22 d'abril a la llibreria Ferrer al preu de 9 euros i també a l'Ajuntament i a la biblioteca municipal.