La DO Pla de Bages dona la benvinguda a l'Empar Moliner

Aquest dimarts a la tarda, els cellers de lahan donat la benvinguda a la periodista. Amb una trobada a la seu del Consell Regulador, la casa de la Culla de Manresa, l'han volgut apropar al sector vitivinícola de la que és des de fa pocs mesos la seva comarca. Tal i com va avançar NacióManresa, fa un mes que Empar Moliner ha anat a viure a una masia a Castellbell i el Vilar , en concret al barri de Sant Cristòfol.Moliner és una grani assegura que conèixer qui hi ha al darrere d'un vi l'ajuda a entendre'l. Fa nou anys que condueix juntament ambel programa Tast Vertical de, on comparteixen curiositats i descobreix des de diferents enfocaments el món del: les DO, els sommeliers, copes, maridatges, cellers... i la seva visió del món del vi. D'entre la seva obra literària, també hi ha la participació en el llibre Cellers d'Or, a través d'apunts a peu de vinya de cadascun dels cellers que inclou el llibre.Des de la DO Pla de Bages s'ha volgut aprofitar l'ocasió de fer una trobada de benvinguda al territori. Una zona amb una vinculació històrica rellevant amb eli l'elaboració de vi. Cal tenir en compte que el Bages va ser la comarca amb més superfície de vinya de Catalunya, on encara queden avui com a testimonis les barraques de vinya i els quilòmetres de murs de pedra seca.Durant la trobada s'ha fet entrega d'una ampolla de vi de cada elaborador, així com un cep per plantar de les varietats, varietats autòctones identitàries de la Denominació d'Origen Pla de Bages. L'escriptora ha manifestat que té la voluntat de tenir una petita vinya a la masia, i la trobada també ha servit per recollir inquietuds i resoldre dubtes sobre el cultiu de la vinya al Bages.Aquesta trobada de benvinguda ha permès donar a conèixer de primera mà la tradició vitivinícola i ladel territori. Després d'aquest primer contacte amb la DO i la gent dels cellers s'inicia una etapa en que segur que hi haurà moltes trobades més.