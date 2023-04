El problema amb l'enviament massiu d'alertes està resolt i el 27 d'abril arribarà a la Catalunya Central

Enviament massiu de missatges

assegura que les incidències que es van detectar el 12 d'abril amb la prova de l'enviament massiu d'alertes que es va fer a Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès estan "resoltes" i preveu que la prova del 27 d'abril que es portarà a terme a latranscorri amb normalitat. En aquell cas es va detectar una anomalia en la recepció dels mòbils de diverses companyies, però la directora de Protecció Civil,, ha dit que l'Estat els ha assegurat que la incidència "està resolta" i es pot continuar amb el calendari. "Ens van dir que havien fet les investigacions oportunes i que havia estat una l'hora d'enviar el missatge", ha dit. Està previst que participin a la prova 1,2 milions de persones de les comarques centrals i gironines.En la prova del 12 d'abril a Tarragona, Terres de l'Ebre i el Penedès, gràcies a l'enquesta desenvolupada per Protecció Civil, es va detectar unaen la recepció dels mòbils de diverses companyies. Protecció Civil de la Generalitat va posar-ho en coneixement deli va demanar que esbrinés què havia passat i s'hi posés solució. Segons ha detallat Cassany, l'endemà el Ministeri va informar que havia localitzat l'errada i s'havia solucionat. Cassany ha dit que s'hauria produït un "error intern a l'hora d'enviar els missatges" i això va fer que "algunes companyies no rebessin el missatge".De fet, la subdirectora de Protecció Civil,, ha dit que es tracta d'un sistema que té "prou garanties per al seu ús", tot i que ha admès que és un sistema "complicat" i que pot sorgir algun error. "És un sistema que està provat, però entenem que és una cosa nova i", ha afegit Solé, que ha recordat que s'estan fent proves de "molt gran abast" i, per tant, "posant molt al límit el sistema".Entre les 11 i 1/4 de 12 del matí del dia 27 d'abril es farà l'enviament de missatges aper testejar el sistema. El missatge que es rep no és un SMS, és unacompanyat d'unque no finalitza fins que l'usuari prem una tecla. El missatge que es distribuirà el dia 27 indicarà que és un missatge de prova per difondre aquest sistema de missatgeria. Ja han fet proves a Lleida, Alt Pirineu i Aran (28 de febrer) i a Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès (12 d'abril). Està previst que el 31 de maig es repeteixi la prova a les comarques de Barcelona.El sistema està en marxa ades de l'1 de febrer, quan la Generalitat va assumir-ne la competència un cop l'Estat va acabar el desenvolupament tecnològic de l'eina. El sistema és molt útil ja que permet unaen un espai molt curt de temps. La tecnologia en la que es basa és coneguda com ai permet enviar aquest missatge a tots els mòbils que es trobin en l'àrea de cobertura de determinades antenes que se seleccionen en funció d'on es vol alertar la població.Per tant, el dia 27 d'abril, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les comarques gironines i a la Catalunya Central rebran aquest missatge, que s'enviarà en. També el rebran els telèfons que en la franja horària d'enviament del missatge passin per aquest territori, encara que sigui de pas.