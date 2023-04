Navarcles En Comú Podem presenta la seva candidatura en un acte festiu celebrat a la Creueta

va presentar diumenge passat la seva candidatura en un acte celebrat al Centre Cultural La Creueta. L'acte va ser presentat per la núnero 3 de la candidatura,, i va comptar amb el suport del primer alcalde de la democràcia al municipi,, i del responsable de mobilització a nivell nacional,Amb el lema Gent amb Compromís, l'alcaldableva situar la seva candidatura com "l'esquerra del treball i del compromís per un Navarcles amb futur". Una candidatura, va afegir "plena de gent treballadora i que s'estima Navarcles" que "tenim l'objectiu comú de transformar el nostre municipi".El candidat va assegurar que "cal omplir les teulades deperquè ningú quedi enrere en la transició energètica" i també que cal "la intervenció en algunes places i carrers per", entre d'altres propostes. En acabar, va afegir, "vull liderar un govern que governi des de la proximitat, l'escolta, per millorar la vida de la gent".Per la seva banda l'exalcalde Josep Maria Carrillo, que tanca la llista, va encoratjar a treballar, com fins ara, "per millorar la vida de la gent, com correspon a una força política que entronca amb el", i va mostrar el seu total suport a l'alcaldable: "crec, sincerament, que en Roda és la persona més preparada per ser l'alcalde de Navarcles".En la seva intervenció, Enric Bárcena va agrair "la dedicació i l'esforç" dels regidors i el grup local aquests quatre anys en una època "molt difícil per als governs municipals per" i va augurar "que aquest treball tindria recompensa amb uns molt bons resultats electorals".Pel que fa a la candidatura, elsque acompanyaran a Roda, seran, l'actual regidor, Xavier Carrasco, Rosa Santasusana, empresària autònoma, vinculada al món associatiu i a l´AFA, que també és coordinadora de Navarcles en Comú; Sandra Méndez, experta en turisme i també vinculada al món associatiu i a l´AFA; Arnau Romero, politòleg de formació i un dels més joves de la candidatura; Mar Cano, que també participa al món associatiu navarclí i que és membre d'una entitat que treballa pel benestar emocional de les persones, i finalment Eva Puche, defensora dels drets dels animals que col·labora amb una entitat animalista.que omplen la llista, a més de Carrillo, són membres històrics del PSUC, com l'exregidor Valentí Oliveras, Rafael González o participants de les diferents llistes històriques com Maria Puig i Dolors Rosell, així com persones vinculades al món de la cultura com Jesús Fernández.