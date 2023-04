El Baxi Manresa es juga ser a la «Final Four» de la Champions en quaranta minuts

juguen entre sí per quart dimecres consecutiu (20.30h. Esport 3). El premi no és menor. Qui guanyi es classificarà per a lade la(BCL) amb seu encara per determinar. En canvi, el perdedor posarà fi a la. Els canaris són favorits però l'equip bagenc no renuncia a res sense oblidar que el més important és lahan ofert la seva visió del duel decisiu abans de viatjar cap a les. El base mataroní explica que "estem en un bon moment. Tan a la Champions com a la lliga estem en bona situació". Garcia afronta aquesta oportunitat "amb moltes ganes". Per al director de joci els dos equips "anirem a totes. La clau passarà per petits detalls". Aquesta eliminatòria és especial per al base ja que l'any passat no va poder disputar la Final Four dea l'estar lesionat. "Personalment m'encantaria ser-hi i arribar sa. M'agradaria treure'm l'espineta", ha desitjat Garcia.Steisnberg està "emocionat" abans de jugar el partit. El letó traspassa el favoritisme al Lenovo Tenerife i afegeix que "però lluitarem fins al final". El pivot no dubta en afirmar que ésde la temporada. Tot i que els tinerfenys recuperaran jugadors, Steinsberg prefereix no pensar massa en el rival. Creu que el Baxi Manresa s'ha de centrar en ell mateix. Laserà una de les claus per intentar que l'equip manresà pugui repetir l'experiència de la temporada passada. "El record de l'any passat és inoblidable. Va ser unaamb els seguidors", ha recalcat el pivot bàltic.El Lenovo Tenerife no arribarà tan curt d'efectius com la setmana passada al. Fa una setmana ja va forçar el retorn dei el mallorquí arribarà un xic més rodat. Diumenge passat, contra el Baskonia,van tenir minuts i no haurien de tenir problemes per enfrontar-se al Baxi Manresa.ha destacat la recuperació de part dels jugadors que fa una setmana estaven lesionats. "Arribem amb una situació més ajustada a les necessitats d'un play-off de la BCL.", ha comentat l'entrenador del Lenovo Tenerife, que considera que el triomf contra eldel passat diumenge rearma moralment el seu equip. De cara el duel contra el Baxi Manresa les possibilitats passen "perde tota l'eliminatòria".