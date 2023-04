Actuacions especials de mobilitat per la Diada de Sant Jordi a Manresa

Reforç i promoció de l'ús del transport públic

Amb motiu de la diada deel proper diumenge, l'ha definit unal passeig Pere III des de la plaça Onze de Setembre de les 8 del matí a les 9 del vespre amb l'objectiu de garantir la seguretat dels vianants, l'accés amb fluïdesa amb el transport públic de viatgers al centre de la ciutat i millorar la circulació del trànsit.Aquest dispositiu comportarà, per una part, eldels passos de vianant de les andanes deamb, de manera que s'unirà el segon i tercer tram del Passeig de Pere III amb plaça Espanya per al pas exclusiu de vianants, i per tant els vehicles que circulin per plaça Espanya pel costat de l'Institut Lluís de Peguera - Correus no podran accedir al Passeig Pere III pel costat carrer Canyelles i Guimerà.Els vehicles que circulin per passeig de Pere III a l'alçada de la plaçai en direcció plaça Espanya hauran d'optar per circular per costat dret o esquerre de passeig Pere III, segons la seva destinació. Pel costat dret, segons sentit de circulació a plaça Espanya, per accedir al carrer Primer de Maig, Institut Lluís de Peguera, CAP Bages, Correus, Policia Nacional, Pàrquing Europa, carrer Carrió,..., i pel costat esquerre, segons sentit de circulació, per accedir a carrer Canyelles, carrer Guimerà, carrer Circumval·lació,... L'accés de vehicles al passeig de Pere III, costat carrer Canyelles i Guimerà, es farà des de la plaça Onze de Setembre atès que s'invertirà de sentit de circulació del lateral de Passeig Pere III entre la plaça Onze de Setembre i la plaça Espanya.Amb motiu d'aquests canvis de trànsit, s'anul·laran lesurbà i interurbà de plaça Espanya, i s'habilitaran en punts propers als actuals. Les afectacions al servei de transport públic urbàes podran consultar a través del web www.manresabus.com i les dels serveis interurbans a través del telèfon 93.874.68.00 de l'Estació d'autobusos.Per una altra banda, es reforçarà els horaris de ladel servei de transport públic urbà Bus Manresa, amb freqüències de 10 minuts a hores punta i amb serveis especials als. També es posarà un servei especial de bus dels, i hi haurà servei de lai laPer tal de promocionar el servei a usuaris no habitualsdurant tot el dia.Tots elsromandran oberts durant la diada de Sant Jordi, així com la major part de la resta de pàrquings privats de la ciutat.Elfarà aquest diumenge un horari ampliat, de 8 del matí a 2/4 de 6 de la tarda, amb motiu de la diada de Sant Jordi, una jornada en què aquesta instal·lació municipal rep tradicionalment una important afluència de persones que dipositen flors per recordar els seus difunts.L'horari habitual d'obertura del cementiri els diumenges i festius és de 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Enguany, el 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, coincideix en diumenge. Amb aquesta, es pretén facilitar les visites a aquest equipament municipal.