El paper històric de Manresa en el món del cinema es posa a debat aquest dijous

Aquest dijous, sota l'enunciat de Manresa de Cine, es farà un repàs al protagonisme que ha tingut la ciutat en el món el. Des del paper d'una entitat comfins a la capacitat d'organitzar esdeveniments, com elo el, passant per ser la ciutat on han nascut destacades personalitats de la direcció i la interpretació. O la que va acollir Plácido, una de les obres mestres del cinema espanyol, o la que disposava deescampades pel centre urbà. Hi participaran, comunicador i integrant de l'organització de festivals de cinema;, historiadora i membre de Cine Club Manresa;, escriptor i expresident del Festival de Cinema Negre de Manresa, i, crític i historiador de cinema.La darrera de les taules rodones serà el dijous, dia 27 d'abril, amb el títol Per què atrau el Miami a les productores? Una cantonada Conservatori, un espai amb molta història. Es parlarà de les característiques arquitectòniques de la cantonada delamb la, d'anècdotes com a local de restauració, de la seva transformació en cocteleria durant la gravació de Marlowe. Des del vessant històric i social, es posarà en valor l'edifici del Conservatori, que encara acull múltiples activitats, i d'aquest mateix espai que havia format part del Convent de Sant Domènec o dels Predicadors. Hi participaran, historiador i president del Centre d'Estudis del Bages, i, coordinador d'El Galliner, activista cultural.El primer dels debats va ser dijous passat, amb uns ponents que van fer gaudir a una important assistència de públic . En aquella ocasió es va posar sobre la taula el paper decom a gran plató de cinema, una realitat que van constatar, director de cinema;, propietari d'Spotcar Films;, responsable d'Operacions de Pirelli Manresa;, regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat, i, cap de Cultura de Regió7. La presentació i moderació va anar a càrrec d', tècnic responsable de Manresa Film Office de l'Ajuntament de Manresa.