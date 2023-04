L'Escola Guillem de Balsareny, campiona de Catalunya del Concurs Escolar de l'ONCE

La classe de 4t de Primària, grup A, de l'ha guanyat el 39èen la categoria de 3r i 4t de Primària en la fase de. A partir d'aquí, es classifiquen per participar a la fase estatal.David Bernardo, president del Consell Territorial d'; Manel Eiximeno, director del Centre de Recursos Educatius CREi Lidia Ramos, cap del departament de Coordinació i Talent de l'ONCE a Catalunya i presidenta del jurat del concurs, han lliurat aquest dimarts els premis de Catalunya als guanyadors del Concurs Escolar del Grup Social ONCE, juntament amb Dolors Blasco, cap del Servei d'Equips d'Assessorament Psicopedagògic i Serveis Educatius Específics de la Generalitat de Catalunya.En aquesta 39 edició del Concurs Escolar del Grup Social ONCE el guanyadors autonòmics de Catalunya han estat la classe de 4t de Primària, grup A, de l'Escola Guillem de Balsareny, amb el professori el treball Tots i totes som un; la classe de 6è de Primària, grup A, del Col·legi Sant Rafael de La Selva del Camp, amb els professors M. Pilar López i Joan Carles López i el treball Lo normal es la diversidad, vívela y hazla vivir, i el grup S2 de 2n d'ESO del Col·legi FEDAC Guissona, amb la professora Anna Gené i el treball Bienvenida diferencia.Tots els alumnes de les aules guanyadores en aquesta fase autonòmica han rebut com a premi un smartwatch (un) i un diploma que els acredita com a guanyadors.En aquesta edició han participat 32.218 escolars de 691 centres educatius de Catalunya, sota la coordinació de 738 professionals de l'educació. Sota el lema OnCity, el videojoc que ens fa iguals el concurs ha convidat els docents i estudiants a realitzar treballs que impulsessincom a via per a la inclusió i l'accessibilitat de totes les persones. La participació ha estat per aules completes, han hagut de realitzar una lona, ​​a tall de tanca publicitària, amb un disseny que posés en valor la importància d'aconseguir una ciutat sense barreres, així com una societat inclusiva.Elde Catalunya ha valorat de forma especial "la creativitat, la qualitat, el missatge i l'accessibilitat dels treballs presentats". Els guanyadors de cada categoria passen a la fase estatal.