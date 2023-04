Les biblioteques de Manresa acullen «Contes per fer-se gran» per sensibilitzar sobre la vellesa

Calendari d'activitats

Dimecres 3 de maig a les 17. 30h a la Biblioteca veïnal de la Balconada (Passeig Sant Jordi s/n)

Dilluns 8 de maig a les 17:30h a la Biblioteca veïnal de la Plaça Catalunya (Centre Cívic Selves i Carner Carrer de Bernat Oller, 14).

Dimarts 9 de maig a les 17.30 ha la biblioteca veïnal de Cal Gravat (Plaça Cal Gravat, 2)

Dijous 11 de maig a les 17.30 h a la Biblioteca veïnal de la Sagrada Família (Carrer Penedès, s/n)

Divendres 12 de maig a les 17.30 h a la Biblioteca veïnal Cots, Guix i Pujada Roja (C/ Sant Joan, 34)

Dimarts 16 de maig a les 17.30 h a la biblioteca veïnal (Crt. Santpedor, 188-192)

Dimecres 17 de maig a les 18 h a la Biblioteca de l'Ateneu les Bases (C/ Cintaires, 34). Caldrà inscripció prèvia a bibliotequesdemanresa.wordpress.com

Dilluns 22 de maig a les 17.30 h a la biblioteca veïnal de Valldaura (Ausias March, 10)

Dimecres 24 de maig a les 17.30 h a la biblioteca veïnal del Xup (Escola muntanya del Drac, carrer Pare Ignasi Puig, s/n).

Dijous 25 de maig a les 17.30 h a la biblioteca veïnal de les Escodines (Casal de les Escodines, carrer de sant Bertomeu, 50)

Divendres 26 de maig a les 18 h a la biblioteca del Casino (Passeig Pere III, 29) Caldrà inscripció prèvia a bibliotequesdemanresa.wordpress.com

Dijous 31 de maig a les 17.30 h a la biblioteca veïnal de la Font dels Capellans (bloc 13)

Amb l'objectiu de prendre consciència sobre eli el bon tracte a les persones grans entre els infants, l'ha programat a lesl'activitat Contes per fer-se gran, que es durà a terme durant el pròxim mes de maig.Amb l'activitat, que anirà a càrrec de la contacontes, es plantegen diferents situacions quotidianes amb l'objectiu de treballar amb els infants, la negociació i la resolució de conflictes, tant com laEl recull consta deEl misteri de l'àvia Lluïsa, De frases fetes, el món n'és ple, Un dia normal i Primer tercera.Les biblioteques gaudiran d'un exemplar delContes per fer-se gran que podran quedar-se a les seves instal·lacions.Aquesta proposta s'emmarca dins la campanya de prevenció dels maltractaments a les persones gransque va néixer de la mà deli de l', l'any 2012, al qual es van incorporar l'any 2017 eli l'Ajuntament de Manresa, amb la voluntat de desplegar les accions preventives i de desestigmatització del col·lectiu, als municipis de la comarca del Bages.