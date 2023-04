Monistrol de Montserrat. Un miler d'anys d'història es presentarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a, a. Són dos volums de 840 pàgines en total, 440 pàgines el primer i 400 el segon que s'endinsen en la història poblacional d'aquesta vila del Bages Sudal primer quart de segle XXI.Els autors han estat, mort sobtadament el 20 de desembre de 2022,. L'edició ha estat a càrrec de l'Ajuntament qui n'ha assumit les despeses industrials i a qui els autors han cedit els drets.Han estatconstant i diària en el transcurs dels quals s'ha aixecat un munt de documentació nova i inexplorada fins ara però en què també s'ha aprofitat la feina feta al llarg de cinquanta anys d'historiografia local començada amb laArt i Esplai, seguida per l'Un any de vida monistrolenca i laMonografies monistrolenques, i completada per lai de publicació en diferents mitjans escrits i en llibres a càrrec dels autors.Aquesta obra escrita de manera planera però ambi defugint els folklorismes, vol ser un lloc comú on interessats per la història, estudiants o altres investigadors puguin pouar en materials de primera mà, en uns textos o en unes referències que els permeti, a través de la història local, entendre la història del país.La voluntat dels autors ha estat des de l'inici d'aquesta aventura mostrar com lesinflueixen directament sobre la marxa de les, de quina manera es tradueixen les històries de reis, guerres, fams, revolucions, agricultura, industrialització... en el dia a dia de la gent.