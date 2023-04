La xerrada de Fem Manresa evidencia que la planificació urbanística «no és aliena a la ideologia»

va celebrar dilluns, a la plaça de la Democràcia, al barri de la Mion, la segona de les sis xerrades temàtiques que ha organitzat al voltant de Com fer de Manresa una ciutat per viure-hi. Sota el títol Com repensem la ciutat?,es van encarregar de desgranar la importància de l'en el disseny de la ciutat, garantint els serveis bàsics a tots els barris, i, "fet que no s'ha tingut present adurant molts anys de creixement de la ciutat".Així, després de la presentació de la regidora i número 2 a la llista de Fem Manresa,, l'antropòleg José Mansilla es va encarregar de situar i fer evident que lano és aliena d'ideologia, sinó que, per contra, la potestat municipal de pensar i planificar els espais de la ciutat respon clarament a una. A partir de diferents exemples, i amb l'humor que el caracteritza, Mansilla va fer palès que és imprescindible realitzar una planificació urbanística que s'adapti a les necessitats del moment, atenent a les persones i lluny dels interessos privats.Al seu torn, l'arquitecta i exregidora de laGemma Tomàs va parlar de la necessitat de pensar les ciutats a partir de l'. Així, va posar de relleu com les ciutats s'han construït tenint en compte una, i no atenent a les. Al mateix temps, va fer palès la diferenciació amb què habiten la ciutat homes i dones, fent evident que l'urbanisme no és neutre. D'aquesta manera, va concloure que l'urbanisme s'ha de planificar facilitant que a tots els barris hi hagi, facilitant que es creïn rutes que atenguin a les necessitats reproductives de les veïnes, i sobretot pensar-ho a través de lade tots els veïns.Gemma Boix va tancar la xerrada enumerant alguns exemples de la ciutat de Manresa en què el disseny de l'urbanisme "no s'ha pensant en l'ús que en poden fer les persones" i traslladant el missatge que cal pensar la ciutat amb unque permeti laAl torn del debat, es va criticar que l'urbanisme de la ciutat "s'ha deixat durant molts anys a mans privades, permetent que desenvolupessin sectors de la ciutat sense cap model de planificació clar al darrere", i "atenent al". També es va posar de manifest la necessitat deper part de la ciutadania com a mecanisme necessari per fer dels carrers espais per ser gaudits.La següent xerrada del cicle Escoles diverses, ciutat cohesionada, tindrà lloc el dijous 20 d'abril a les 7 de la tarda a l'Escola Renaixença, a càrrec d', mestra i pedagoga, i, regidora i alcaldable de Fem Manresa.