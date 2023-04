«De cop, la policia no deixa que s'aturin cotxes a recollir a la Plataforma dels Aliments»

L'Ajuntament nega la major

La Fundació busca una solució amb l'Ajuntament

Voluntaris de lalamenten que, d'un temps ençà, laestà "molt pendent que no s'aturin cotxes" a la carretera de Vic a recollir lesque lade Manresa reparteix dos cops a la setmana ade la ciutat.Fins fa un temps, "la policia es mostravaamb la situació", expliquen, però darrerament "l'actuació dels agents ha canviat". Per això, es pregunten si "ara que s'acosten de les", l'Ajuntament "vol amagar que hi ha gent necessitada a la ciutat".Segons expliquen, els paquets que se'ls donai per aquest motiu "molts dels beneficiats venen amb cotxe, ja sigui seu o d’algú que els ajuda, i han de parar davant del local"de sortida de la ciutat. També s'hi aturen voluntaris de la fundació que han de carregar diversos paquets per fer repartiment a domicili a aquelles persones o famílies ambEls voluntaris exposen que moltes de les persones que venen acompanyats en cotxe "són d'o tenen condicions físiques que els dificulta". Per això consideren que haver de carregar amb les bosses els és "un".Els voluntaris aclareixen que fa uns mesos l’Ajuntament vadel recinte per poder lliurar els aliments, "cosa que està molt bé i ha facilitat molt la recollida", però com que es tracta d’un espai al qual ", no soluciona el problema de l’estacionament del vehicle".Els representants de l'han volgut deixar clar aque "ni ara la Policia Local és menys comprensiva amb la situació, ni abans ho era més". La policia "ara i la feia abans" i si hi ha vehicles mal estacionats ha d'actuar "sigui davant la Plataforma dels Aliments sigui anant a deixar el nen a l'escola, sempre, però sense fer diferències".Per això neguen que hi hagiper a ser menys comprensius, "ja que abans no hi havia cap instrucció per ser-ne més".En paral·lel, la Fundació del Convent de Santa Clara "està parlant amb l'Ajuntament de Manresa per buscar una solució al problema de l'per recollir els aliments", segons ha explicat. L'"queda molt lluny per a la gent gran i amb problemes de mobilitat" i a més "sempre està ple", raona.