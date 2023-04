Dijous es presentarà el llibre dels treballs de recerca de batxillerat del Bages i el Moianès

El proper dijous 20 d'abril, a les 5 de la tarda, es durà a terme alla presentació del llibre Treballs de recerca d'alumnes de batxillerat del Bages i del Moianès. Curs 2022-2023, en un acte organitzat pelAquesta és una publicació anual que es realitza des del curs 2000-2001 i que recull els resums delsmés destacats presentats per l'alumnat de 2n curs de batxillerat i un annex amb una breu fitxa de la resta de treballs. També inclou un apartat de treballs del curs anterior premiats en diferents convocatòries.Els objectius de la publicació del llibre són els d'oferir unals treballs d'investigació més valuosos realitzats per l'alumnat de 2n curs de batxillerat, divulgar-los fora de l'àmbit escolar, contribuir a incentivar la seva qualitat, servir com a referent tant temàtic com metodològic per a l'alumnat que realitza el 1r curs de batxillerat i potenciar elcom a una actitud permanent en la vida de l'estudiant.L'acte de presentació consistirà de dues parts. A la primera,, violoncelista i directora d'orquestra nascuda a, pronunciarà la conferència La recerca com a mètode de treball en la música. L'equilibri entre el jo artista i el jo intèrpret. Seguidament, es farà el lliurament del llibre a l'alumnat que hi ha aportat el resum del seu treball.L'edició del llibre és coordinada pel Centre de Recursos Pedagògics del Bages amb la participació i implicació directa de disset centres d'educació secundària deli del. El llibre té el suport del, el, la. El llibre és editat per