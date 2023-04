Alumnes de les escoles d'Artés creen un llibre per explicar la Revolta dels Burots

Els autors

L'editorial Lalè

L'editorial bagenca, especialitzada en temes educatius i de patrimoni cultural, acaba de publicar, un llibre sobre els fets que van passar al poble d'l'any 1917 i que representen un dels episodis històrics més importants del municipi.El llibre és fruit d'un procés participatiu que ha comptat amb la implicació de 150 infants d'entre 10 i 12 anys de les dues escoles d'Artés, l'i l'. Els infants han treballat el moment històric de la revolta documentant-se amb historiadors del poble, en concret, amb, han visitat els llocs més emblemàtics, i han fet tallers d'escriptura expressiva conduits per, membre de l'editorial.La Revolta dels Burots, il·lustrat amb elements de còmic, és el relat de cooperació de tot un poble per defensar-se dels abusos de poder i posar fi a les desigualtats. L'àlbum ha estat il·lustrat perEl llibre ja és a les llibreries i també es pot adquirir a www.lale.cat El llibre és una iniciativa de l'editorial Lalè en col·laboració amb l'. Ha nascut a partir de la reflexió de l'alumnat de 5è i 6è de l'escola Doctor Ferrer i de l'escola Vedruna d'Artés, en el marc d'un projecte conjunt per treballar la Revolta dels Burots com a part de la història compartida.L'àlbum ha estat il·lustrat per Xavi Reñé (1988), artesenc de naixement. Després d'estudiar Il·lustració, Reñé ha destinat bona part dels seus treballs a la vida salvatge, especialment a les, en col·laboració amb entitats d'arreu del món. També és autor d'obres en formatLa Revolta dels Burots és el quart número de la, àlbums il·lustrats que posen en valor el respecte a la diversitat, el cultiu de la interioritat i la consciència social, i que tenen com a protagonistes elements naturals, històrics o simbòlics del territori català.La presentació oficial del llibre serà aquest diumenge, diada de, a les 12 del migdia, a la salad'Artés. L'acte comptarà amb representants de l'Ajuntament d'Artés, que ha finançat el projecte, amb l'il·lustrador i amb part dels autors.