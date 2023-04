L'Ajuntament de Sant Fruitós publica una guia per detectar les violències masclistes

A partir d'Una història quotidiana, com la que ens expliquen sobre la Laura i l'Oriol, l'ha elaborat una guia per detectar lesi saber com actuar davant d'elles.El document, editat en forma de llibret, està format per dues parts, una primeraon de manera fàcil i molt visual on s'explica què són i d'on sorgeixen aquest tipus de violències i en quins àmbits es poden donar, i una segona, en forma de relat, on a través d'unad'una parella, la Laura i l'Oriol, es posa en evidència una situació de violència a l'espai públic del municipi.La guia dona, per una banda, tota la informació sobre què són les violències masclistes, perquè existeixen i com afrontar-les, i per l'altre, a través de la ficció, permet veure quins agents sóni, a través d'ells, afrontar el repte de trencar els mites que envolten aquesta xacra social.Aquesta guia vol treure a la llum que lesnomés són la punta de l'iceberg de les violències masclistes i vol donar eines als lectors per poder-les afrontar o acompanyar a les víctimes que les pateixen.La guia ha estat elaborada amb l'assessorament de la cooperativa, una entitat que treballa per a una transformació social basada en l'educació en valors ambque ha plasmat els seus coneixements i els ha ubicat en l'entorn de Sant Fruitós de Bages.Aquesta guia ha estat presentada en el marc dels actes del, i en aquest mes d’abril esals diferents comerços de la xarxa de punts liles del municipi, als edificis municipals, al pavelló i al camp de futbol, al CAP i també arribarà als alumnes de secundària de lesLa guia també es pot descarregar a la pàgina web municipal L'edició d'aquestaés el treball final de tota una sèrie d'actuacions que s'han realitzat al municipi amb l'objectiu de treballar intensament per erradicar les violències masclistes.