Eva Bach parlarà dijous a la Joviat sobre la cura de la pròpia salut emocional

El proper dijous la pedagoga manresanarealitzarà la xerrada Com podem cuidar la pròpia salut emocional i la dels fills, filles i alumnes? a l'Hostal de l'. Es realitzarà un podcast en directe conduït peri set persones convidades sorpresa.Eva Bach és experta i pionera en la introducció de l'als àmbits educatiu i familiar a Catalunya i Espanya. Durant lava ser la veu referent per a molts mitjans de comunicació per aportar eines de gestió emocional. És mestra, pedagoga, formadora de formadors, divulgadora i escriptora de dotze llibres.La xerrada seguirà la línia del que Bach ofereix en el seuCom cuidar la salut emocional. 100 eines per calmar les emocions difícils. És un reflex de la l'experiència més personal de l'Eva Bach amb les emocions, després d'unaen plena pandèmia, la qual va fer que s'adonés com n'és de crucial, abans de racionalitzar o voler gestionar les emocions, permetre'ns sentir-les, siguin del color que siguin, des d'una "", des d'una "" que sempre hi ha un motiu de fons pel qual necessitem sentir-les i transitar-les. També destaca la importància d'aprendre a neutralitzar totes les emocions, tant les que considerem negatives com les positives.Eva Bach ofereix un ampli i variat ventall, ordenat i explicat, amb les instruccions necessàries per fer-ne un, amb molts exemples d'i unes quantes confidències i vivències personals que poden servir d'inspiració.