Engega motors el cicle Per Sant Jordi, llibres de casa de Súria

[santjordi]El cicledeha començat amb les presentacions dels llibres L'abisme de la llum en Màrius Torres dei La Vila d'Argençola. El somni wagnerià del besavi dea la Biblioteca Pública. Enguany s'hi presentaran un total d'onze llibres de temàtica o autors locals, un rècord en la història d'aquest cicle vinculat a la celebració de laLa presentació del llibre L'abisme de la llum en Màrius Torres va tenir lloc dijous passat. Es tracta d'una obra que analitza la importància deen l'obra d'aquest gran poeta lleidatà (1910-1942).L'autora del llibre, la surienca Laia Suades, va explicar durant l'acte que"va arribar molt lluny en qualitat literària", tot i la seva mort prematura. També va afegir que la sensibilitat del poeta lleidatà, que va viure en un context històric molt convuls, també pot ser adient en els difícils moments actuals.En la presentació d'aquest llibre també va participar l'escriptor manresà, que va destacar l'interès de l'obra de Laia Suades i les seves aportacions, que el converteixen en "un llibre bastant definitiu" sobre el tema, a més d'estar escrit en un estil "llegidor" que el fa accessible a moltes persones.El llibre La Vila d'Argençola. El somni wagnerià del besavi parla de la història d'aquest mas de, amb una vinculació estreta amb Súria. L'obra està centrada en la figura de l'industrial, que el va adquirir l'any 1904 i va donar-li la fesomia actual, amb elements d'inspiració modernista i wagneriana.L'autor del llibre va destacar que la presentació de l'obra a Súria era un acte "molt especial" per aquesta vinculació històrica. Raimon Jordi Ferran va descriure la personalitat del seu besavi, que va convertir laen "el seu somni", i en el qual va viure els darrers anys de la seva vida.La presentació del llibre va tenir lloc divendres amb la participació de l'alcalde de Castellnou de Bages,, que va remarcar la importància de comptar amb aquest emblemàtic edifici d'a la comarca, tenint en compte la gran influència del compositor alemany en la música i en l'àmbit general de la cultura.La introducció d'aquestes dues presentacions va anar a càrrec, respectivament, de l'alcaldei de la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament,, que van destacar el gran nombre de novetats editorials relacionats amb la vila en l'edició d'enguany del cicle Per Sant Jordi, llibres de casa com a mostra de dinamisme cultural.El cicle ha continuat aquest dilluns amb la presentació del conte infantil T'estimo molt, Princesa! de la suriencai la il·lustradoraUna altra de les activitats del programa d'enguany és la, una iniciativa del programa, organitzada per les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac, i l'institut Mig-Món, amb la col·laboració del comerç local.L'organització del programa de Sant Jordi és a càrrec de l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea municipal de Cultura, amb el suport de la Biblioteca Pública, Escola Municipal de Música, programa Súria Municipi Lector i Foment Cultural.