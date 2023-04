Sumem x Santpedor fa campanya amb un concurs fotogràfic

, la marca deal municipi ha iniciat un concurs fotogràfic a les xarxes socials sota en nomen el marc de la precampanya electoral. Els participants hauran de penjar les seves fotografies al Facebook o Instagram a deu ubicacions repartides pel terme municipal de Santpedor amb l'etiqueta #selfiedor.Laforma part del programa d'activitats que duu a terme la formació municipal fins a lesdel maig. El concurs és obert a tothom i pretén, per una banda, donar a conèixer el patrimoni cultural i l'entorn rural del municipi i, per l'altra, fomentar el lleure familiar. Totes les persones que hi participin entraran en el sorteig d'un premi.Per conèixer lescal consultar a la pàgina @sumemxsantpedor de Facebook o Instagram.