Junts per Sant Martí de Torroella presenta la candidatura i el programa

Davant d'un centenar de persones,, candidata dea la presidència de la Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de, al terme de, va presentar els membres de l'equip que l'acompanyen en la candidatura i els seus principals punts programàtics. L'acte es va celebrar dissabte alL'acte va comptar amb la presència de, president de Junts a la Catalunya Central, i, alcaldable del partit a Sant Joan de Vilatorrada. Ros va presentar els altres membres de la candidatura que l'acompanyen per presidir la junta de veïns:(independent) i, i posteriorment va explicar els punts més importants del programa per recuperar l'Finalment en l'apartat d'intervencions, Eduard Mata va destacar que calia que l'Ajuntament de Sant Joan fosa les qüestions que afecten a la EMD. Marc Codina, per la seva banda, va posar en valor la valentia de Ros i el seu equip "per encapçalar un projecte amb compromís i responsabilitat". L'acte va finalitzar amb l'actuació de ball delde Sant Martí i un refrigeri per als assistents.