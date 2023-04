Francesc Comas presenta «Manresa mira el riu» sobre el patrimoni industrial i ambiental del Cardener

, l'editorial especialitzada en el patrimoni local, publica un altre llibre sobre aquesta temàtica: Manresa mira el riu, de l'historiador manresà. El llibre posa en valor elcom a catalitzador de l'de la ciutat al llarg de la seva història, així com del paisatge que ha marcat la ciutat al llarg dels darrers segles. Això fa que sigui una eina valuosa per als amants de la història i la geografia local.L'obra està dividida en tres grans capítols que equivalen a: del pont Petit de Sant Joan de Vilatorrada al pont del Congost, del pont del Congost al Pont Vell i del Pont Vell als Comtals. Cada tram està introduït per un plànol de la zona i incorpora un decàleg d'(fàbriques, molins, ponts, cases...) i síntesis derelacionats amb el riu. El recorregut està acompanyat per fotografies d'ara i abans.Manresa mira el riu és un llibre imprescindible per a totes aquelles persones que vulguin conèixer lai la importància del riu Cardener en el seu desenvolupament. La publicació és una oportunitat per a la ciutat de recordar el seu passat i valorar la seva evolució cap a un futur més sostenible i respectuós amb el medi ambient.L'acte de presentació del llibre Manresa mira el riu es durà a terme aquest dijous a 2/4 de 8 de la tarda, al. En aquest acte, també hi intervindrà, doctor eni director del, el qual també ha redactat el pròleg del llibre.