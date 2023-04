Pau Juvillà parlarà d'infiltrats, guerra bruta i moviment obrer a la Papasseit

Aquest dimecres a les 7 del vespre,, exdiputat de la-NCG per Ponent, Pirineus i Aran, i, membre d', conversaran al voltant del llibre ERAT, l'exèrcit de SEAT. Infiltrats, guerra bruta i moviment obrer a ladePau Juvillà Ballester (Lleida, 1973), exdiputat de la CUP-NCG per Ponent, Pirineus i Aran, fouel 2022 per posar un llaç groc al despatx de la Crida a la. És una persona compromesa amb els moviments socials i solidaris, així com de la insubmissió, motiu pel qual fou jutjat.ERAT, l'exèrcit de la SEAT. Infiltrats, guerra bruta i moviment obrer, de Pau Juvillà (, 2023) és el primer llibre que explica a fons i amb rigor què va ser l', l'anomenat, alhora que aporta un anàlisi complet de la figura del confident, infiltrat a la, l'ERAT i. El llibre constitueix, doncs, una aportació molt rellevant per al coneixement d'un episodi poc conegut de la nostra història contemporània i ens ajuda a entendre la pervivència en l'actualitat d'estructures d'estat hereves de lesA través d'entrevistes als protagonistes del període i de recerca en arxius, Juvillà fa unsobre aquell període posant el focus en la figura de Joaquín Gambín, confident policial que, sota les ordres de la policia hereva de la, s'infiltrà a una CNT en ascens, a ERAT i a ETA. La infiltració al moviment llibertari és la cara més coneguda de Gambín, ja que va acabar sent jutjat i condemnat com a inductor de l'de Barcelona (just aquest gener ha fet 45 anys del conegut com a Cas Scala), que l'Estat va utilitzar per criminalitzar la CNT. És la primera vegada que es fa una anàlisi tan completa de la figura de Joaquín Gambín.Les recents denúncies d'infiltracions policials a moviments socials delsmostren com leshereves del franquisme continuen actives per intentar controlar i desactivar les veus dissidents.L'acte, emmarcat en el cicle de, tindrà lloc a la Llibreria Papasseit (Carrer Barcelona, 25. Manresa), el dimecres 19 d'abril a les 7 del vespre. Serà, com sempre d'entrada gratuïta i oberta a tothom.