El centre d'interpretació del Museu de la Mineria de Súria ja es pot visitar a l'edifici del Casinet

El centre d'interpretació deldeja es pot visitar a l', coincidint amb la reobertura de l'i la represa de l'activitat d'exposicions aamb la mostra Els cables miners a Súria. Aquest és el primer pas del projecte de Museu, que anirà creixent progressivament amb la voluntat d'estar fortament integrat en el territori.L'objectiu inicial d'aquest centre d'interpretació és presentar de forma permanent diferents elements i vídeos sobre la història de l'activitat minera a Súria. A mesura que el projecte del Museu de la Mineria es vagi desenvolupant, el centre també es convertirà en punt de partida derelacionats amb el sector.L'horari d'obertura del centre d'interpretació coincideix amb el de l', amb accés per la segona planta de, de divendres a diumenges i festius, d'11.00 a 14.00 h, i dissabtes feiners, també de 17.00 a 19.00 h.El centre d'interpretació del Museu de la Mineria és una iniciativa de l', amb producció de l'empresa especialitzadai a partir d'un projecte museogràfic d'i deEl projecte del Museu de la Mineria va arrencar l'any 2020 amb la creació d'una comissió formada per representants municipals i altres persones de la vila amb una vinculació especial amb el sector. Membres d'aquesta comissió van presentar les conclusions dels seus treballs en el pregó de la darreraEl Museu de la Mineria vol respondre al concepte d', basat en itineraris per indrets destacats de laal municipi. Per aquest motiu, el centre d'interpretació també funcionarà com a punt d'acollida per a les persones que el visitin.L'obertura al públic del centre d'interpretació va tenir lloc el 8 d'abril, coincidint amb la celebració de lesi l'inici de la mostra Els cables miners a Súria a Cal Balaguer del Porxo, en la represa de l'activitat expositora d'aquest equipament.L'exposició Els cables miners a Súria és una iniciativa de l'Ajuntament de Súria per recollir i difondre la història de les duesde transport de potassa que van funcionar a la vila al llarg del segle XX: el(1929-69) i el(1962-88).La mostra recull la informació obtinguda a partir d'entrevistes i tallers de recuperació històrica amb antics treballadors, familiars i altres persones vinculades al funcionament d'aquestes emblemàtiques instal·lacions mineres. Aquestes accions de recuperació històrica van comptar amb el suport de la cooperativaL'Els cables miners a Súria es pot visitar a Cal Balaguer del Porxo fins al proper 25 de juny en l'horari d'obertura.