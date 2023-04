Cantaxics presenta la cantata «El somriure de la princesa» al Kursaal

Fonts d'aigua instal·lades al pati del Kursaal per Aigües de Manresa

Fem Dansa!, Fem Òpera!, Rexics i Cantània arribaran el mes de maig

Eltornarà a acollir aquesta primavera els cinc projectes adreçats a alumnat dei la, i entre aquest dilluns i el 26 de maig més de 4.000 alumnes prendran part aa les escoles,que s'ofereixen, respectivament, a alumnes de P2, cicle Inicial de Primària, cicle superior de Primària, 1r i 2n d'ESO, 3r i 4t d'ESO.El primer projecte que pujarà a l'escenari de la sala gran serà Cantaxics a les escoles amb l'espectacle El somriure de la princesa amb música dei text de, que es representarà en cinc funcions des d'aquest dilluns fins divendres, a les 7 de la tarda, amb la participació de 1.163 alumnes de 26 centres de cicle Inicial de Primària.Com a novetat d'enguany, l'empresa municipalha instal·lat fonts d'aigua al pati del teatreper tal que tot l'alumnat que participa als projectes del Servei Educatiu, en pugui fer ús. D'aquesta manera des del Kursaal es podran eliminar les ampolletes d'aigua individual que es donaven fins ara i que moltes vegades quedaven mig plenes. La voluntat és contribuir entre tots plegats a fer un ús més sostenible i racional, tant de l'aigua com dels envasos. I més en el context d'emergència climàtica que estem vivint.Des de, l'empresa que gestiona el Teatre Kursaal, s'ha pres un compromís seriós en aquesta línia i a favor de la sostenibilitat i ja fa mesos que s'han adoptat mesures diverses en aquest sentit, com ara el canvi d'il·luminació ao la, entre d'altres. El Pla Estratègic d'Aigües de Manresa, presentat l'any 2020 té com a un dels set eixos ela través del qual construir una escala de valors que els apropi a l'entorn més proper, que permeti fer créixer l'empresa i la societat que l'envolta. A través del patrocini de fonts la seva intenció és aprofundir en les accions que els permeten donar a conèixer els valors que guien la companyia.Les fonts del pati del Kursaal estaran instal·lades fins a final de maig, un cop acabat, el darrer dels projectes.Després del Cantaxics, els projectes del Servei Educatiu es reprendran el mes de maig. El primer serà el Fem Dansa!, que enguany és una producció pròpia del Kursaal coreografiada per. Hi participaran 181 alumnes de 9 centres de secundària que mostraran un espectacle dei moviment. Serà el divendres 5 de maig a les 8 del vespre.Després serà el torn del projecte Fem Òpera!, adreçat a alumnes de 1r i 2n d'ESO, que es representarà a la sala gran del Kursaal en quatre sessions, del 16 al 19 de maig a les 7 de la tarda. Com l'any passat, l'alumnat s'endinsarà en el món delsamb la representació del muntatge De l'òpera al musical, amb dramatúrgia i lletres dei arranjaments d'. Un total de 13 centres educatius amb 703 alumnes participen en aquest projecte.El diumenge 21 de maig pujaran dalt de l'escenari del Kursaal l'alumnat d'Educació infantil amb el projecte Rexics i la representació de Buffa!, un espectacle de producció pròpia, ja representat en altres edicions, i encarregat expressament per al projecte a un equip de músics i pedagogs musicals, coordinats per(pedagogues musicals especialitzades en músiques per a nadons). En l'edició d'aquest any participen en el projecte 455 alumnes de 19 centres educatius.Finalment, la setmana del 22 al 26 de maig la sala gran acollirà les representacions de Cantània amb la interpretació per part d'alumnes del Cicle Superior de Primària (4t i 5è) de la cantata Les portes del món amb composició musical dei text de. Un projecte que s'organitza conjuntament amb l'Auditori de Barcelona i que en aquesta ocasió comptarà amb les veus de 1.734 alumnes de 47 centres educatius.