Més de dues-centes persones participen a la Matinal de la Salut de Creu Roja

El passat divendresva organitzar laa la plaça Sant Domènec de Manresa. Oberta a tots els públics, més de 200 persones van passar pels cinc tallers formatius sobre salut, disposats en cinc carpes ocupant tota la plaça.Els infants i joves de l'escola Pare Algué, l'institut Manresa Sis, i l'escola Oms i de Prat, de 5é de primària, 1r i 2n d'ESO respectivament, van gaudir d'un matí d'de la mà deespecialitzats en diversos, que van impartir els tallers en grups reduïts amb el propòsit de conscienciar sobre la importància de dur un estil de vida saludable.Tots els ciutadans que passaven i s'acostaven a la plaça també van poder unir-se, si era del seu interès, a aquestes formacions pensades per ai mostrar de manera molt didàctica coneixements i consciència sobre laElsvaren ser de primers auxilis, salut emocional: estil de vida saludable i addiccions, estils d'alimentació saludable i demostració de resposta immediata en emergències amb gossos de rescat. La realització d'aquestes formacions va ser amb la col·laboració d'i l'Durant la setmana passada, també emmarcat dins lade Creu Roja, es va dur a terme unade 5 km fins el Parc de l'Agulla.Amb aquestes accions, Creu Roja al Bages vol llançar un missatge a la població sobre la importància de la salut subratllant elscom l'alimentació, l'activitat física o la gestió emocional, com a formula per conviure en una societat millor.