El Batxillerat Escènic del Lluís de Peguera interpretarà «El Petit Príncep» divendres a Els Carlins

La Saladeacollirà el proper divendres a la tarda dues representacions del musical El Petit Príncep interpretat per l'alumnat de segon dede l'. Les funcions seran a 2/4 de 6 i a les 8 de la tarda. Les entrades es poden comprar a la pàgina web dels Carlins El Petit Príncep, el Musical, representat per part de l'alumnat de segon de Batxillerat d'Arts Escèniques de l'institut Lluís de Peguera, està inspirat en l'obra original d'. Un aviador, a resultes d'un accident, es troba perdut en el desert; allà coneixerà un noiet especial, el Petit Príncep. Dia rere dia, el Petit Príncep va revelant la seva història a l'aviador: la vida a l'Asteroide B-612, els baobabs i els volcans, l'excepcional naixement d'una rosa orgullosa, presumida i exigent que el fa descobrir l'amor i el dolor i, finalment, l'expedició per explorar altres asteroides a la recerca d'amics fins a arribar a la Terra. Allà entendrà el valor de l'amistat, de l'amor i la bellesa de la innocència. L'obra es representarà amb un repertori musical de