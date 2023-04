La Banda de Música de Cardona celebra el seu 20è aniversari

El proper dissabte, l'celebrarà els seus 20 anys d'història dissabte a partir de les 10 del vespre amb un concert gratuït a l'. La formació musical ha plantejat aquest concert com un regal a tots els qui en un moment o altre els han recolzat i han permès la seva fructuosa trajectòria. Les entrades es poden reservar a la web de Cardona Turisme Fruit d'una tradició musical documentada en més de catorze dècades, laés el testimoni que recull el ric i particular patrimoni melòdico-folklòric cardoní. La formació, va començar a fer les primeres passes l'any 1999 quan, un entusiasta músic d'arrels cardonines va aglutinar els músics de Cardona provinents de les desaparegudes orquestres, i els alumnes de la jove, creada l'any 1994.No va ser fins l'any 2003 quan la Banda es presentà amb el nom actual en un concert a la. Aquest esdeveniment fou el tret de sortida d'una intensa activitat, la qual els ha dut, no només a enriquir el patrimoni musical i festiu de la vila, sinó també, a oferir concerts i cercaviles arreu de la geografia catalana.La Banda de Música de Cardona està formada actualment per una setantena de membres d'edats molt diverses, dirigits per. Un dels seus objectius principals és amenitzar i preservar el ric patrimoni tradicional cardoní, i s'encarrega de posar música a la, el, les, les, la, etc. Prova d'aquest interès en conservar aquesta tradició és l'edició, l'any 2016, d'un extensamb moltes de les melodies genuïnes de la vila.La Banda de Cardona ha actuat a Súria, Solsona, Balsareny, Torà, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Calafell, entre altres. A més, ha participat en diversos projectes conjuntament amb el grup de teatrede Cardona o la, Els Pastorets de Cardona (amb música en directe des de l'any 2008), L'Elisir d'amore (2011), El Somriure del Botxí (Musical, 2013) i El Cant d'un poble (2014).