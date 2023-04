Obert el període per homologar empreses d'atenció domiciliària dins el programa Xec Servei

Atenció domiciliària a persones grans, amb algun tipus de discapacitat o infants

Ajudes en el desplaçament de persones amb dificultats

Manteniment de la llar, compra, àpats i cura de la roba

Petits treballs de reparació i manteniment de l'habitatge

Fisioteràpia

Podologia

Logopèdia

Perruqueria

L'ha obert el període per homologar empreses que puguin oferirdins el programa, un ajut econòmic que l'Ajuntament proporciona a aquelles persones que requereixen de serveis relacionats amb l'atenció domiciliària i que es caracteritza per la possibilitat d'elecció per part de la persona usuària de l'i per a la contractació directa del servei.Hi podrà accedir qualsevol empresa, persona física (autònom/a) o entitat que ofereixi:Les empreses interessades es poden posar en contacte ambde l'Ajuntament de Manresa a través del correu rafi.gonzalez@ajmanresa.cat , el telèfon 938752507 o presencialment a la carretera de Vic 16.