El cadet d'Esport7 Guillem Lozano es penja el bronze a l'Estatal júnior de judo

El judoka d'ha aconseguit la medalla de bronze, aquest passat dissabte, al, celebrat a Madrid a la categoria de -100 kg. Es dona la circumstància que Lozano, que tot just és segon any de la categoria cadet (15 anys), és el segon any consecutiu que es penja el bronze en una categoria d'edat superior a la seva (per a menors de 20 anys).Delvan participar-hi també Marc Escribà, a -100 kgs, i Íngrid Domínguez, a -57 kg, tots dos del Club Judo Moià. Marc Escribà va quedar 7è classificat i Íngrid Domínguez, 9a.