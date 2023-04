La Salle S. Gol perd clarament a la pista del líder CB Alpicat (75-58)

Més bàsquet

Laha perdut clarament aquest diumenge al vespre a la pista del líderper 75-58 en un partit que s'ha decidit gairebé des del primer quart i en què els manresans no han tingut opcions de victòria. Amb la derrota, els col·legials mantenen el duel fraticida amb elper evitar la plaça que suposarà participar a l'eliminatòria de la fase de descens a Primera.El partit no ha tingut gaire història. Els delhan fet valdre la seva superioritat des de l'inici, i excepte en un empat momentani a 8, de seguida han agafatper tenir un partit còmode. De fet, després de l'empat a 8, elha clavat un parcial de 15-1 que deixava el marcador 23-9 al final del primer quart. La diferència encara s'ha ampliat més al segon quart, que ha finalitzat 44-27.Ja amb el marcador molt clar, la segona meitat del partit. El tercer quart ha finalitzat 64-45, i a la recta final, els manresans han evitat que la ferida fos més grossa, per acabat 75-58., amb 13 punts, ha estat el màxim anotador de l'equip bagenc. La propera jornada, La Salle rebrà el cuer, dissabte a 3/4 de 6 de la tarda.