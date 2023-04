Cardona s'aboca en suport a la jove que ha estat set mesos en coma per un xoc anafilàctic

ha viscut aquest diumenge una densa jornada de solidaritat i de cultura popular per donar suport a la, unaque va néixer al municipi i hi va viure amb els seus pares i que ha estat gairebé set mesos en coma després de patir un xoc anafilàctic per unaque es va complicar. La jornada, que tenia el suport de 25 entitats,Geganters, grallers, batukada, botifarrades i xocolatades, a banda de teatre, tallers per la canalla o paradetes han servit per recollir diners perquè lapugui mantenir la noia ingressada en un, on gràcies a un tractament, "comença a seguir-nos amb la mirada i a", segons ha explicat la seva mare, Maria Verdejo, a diversos mitjans de comunicació.La jova va patir una reacció al·lèrgica després d'haver pres un batut en un gimnàs el passat mes de setembre. Elva provocar-li unai va entrar en coma. Inicialment va estar ingressada a l', "però el metge que la portava va dir que". "Durant els mesos que va estar allà va, la van deixari només li subministraven", explica Verdejo. Finalment van poder traslladar-la a un centre privat de València "on la Marta comença a mostrar", explica la mare.Aquest 19 d'abril finalitzava el seu ingrés en aquest centre, i per això la família va fer unaper poder pagar-ne la quota i evitar que la retornin a l'hospital d'Alcoi. Aquesta setmana passada, però, han notificat a la família unaa València. "Ara ens han donat dos mesos més per rentar-se la cara, però haurien de donar-li tractament", s'ha queixat la mare.