Pedro Martínez: «La victòria ens permet estar amb opcions»

Pablo Pin manté l'esperança de permanència i veu el Baxi Manresa salvat

, tècnic del, ha comentat que la victòria del seu equip contra el Coviran Granada és important perquè "depenen de nosaltres mateixos". Però en cap cas és definitiva. "Ens permet seguir amb opcions", ha dit l'entrenador del conjunt bagenc a la roda de premsa. En cap cas es dona res fet excepte el patiment fins el final.El Baxi Manresa ha passat de guanyar de divuit punts a fer-ho només per tres a manca de força minuts per jugar. Aquest tipus dereforça "si guanyes. Si perds, et mata". Bona part del mèrit de la remuntada visitant ha estat del Coviran Granada, afegida a ladels jugadors manresans.Un altre aspecte que ha lamentat Martínez ha estat elpunts a la part final del partit. El Baxi Manresa només ha sumat dos triples al darrer quart. El convertit per"ha estat gairebé definitiu".Ha estat la quarta victòria consecutiva del Baxi Manresa al. "Ens hem de fer forts a casa. Tan de bo puguiperò a casa queden només tres partits", ha explicat Martínez. A la seva ment ja hi ha el duel de diumenge vinent contra l'i aquest partit "no serà fàcil".L'entrenador del Coviran Granada,, s'ha mostrat satisfet de trenta-cinc dels quaranta minuts que han fet els seus jugadors al Nou Congost. Ha lamentat diversos aspectes del joc però en especial els "llançaments triples.és molt difícil guanyar".Sobre el final de temporada, Pin creu que jugant com avui "les victòries arribaran". I sobre el Baxi Manresa pensa que"sobrat".