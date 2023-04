El manresà Thierno Boubacar es penja el bronze europeu en les paral·leles

El gimnasta manresà de l'Egibas'ha penjat aquest diumenge laa ladeldeque s'ha disputat a la ciutat turca d'. D'aquesta manera, el manresà completa un campionat per emmarcar en què ha quedat sisè amb la selecció espanyola desè com a gimnasta més complet a la final all around , i ara aconsegueix la medalla de bronze a la final de les paral·leles.Boubacar s'havia classificat amb laper a la final de paral·leles del campionat, però en la jornada d'aquest diumenge s'ha superat en la, fet que l'ha permès aconseguir el bronze amb una puntuació de 14,733 punts, 25 anys després que també aconseguís entrar en el medaller el malaguanyat. Aquesta és la quarta vegada que un esportista aconsegueix medalla en paral·leles en un Europeu amb samarreta estatal.El proper compromís important del gimnasta de l', juntament amb, és elque es disputarà aentre el 30 de setembre i el 8 d'octubre.