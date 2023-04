El Terra Endins CB Vilatorrada es complica la vida contra el Pujol CB Mollerussa (68-75)

Més bàsquet

A quatre jornades per finalitzar la fase regular de la, tot indica que dos equips bagencs, el, hauran de dirimir qui evita la desena plaça de la lliga que suposa disputar laa Primera. La novena posició permet continuar en la Copa Catalunya una temporada més, mentre que la desena allarga una sèrie més l'agonia, i són les dues posicions que ocupen santjoanencs i manresans, virtualment, però també moltAixí, el CB Vilatorrada ha perdut l'oportunitat aquest dissabte de guanyar laque viurà fins a final de temporada. I ho ha fet perdent a casa contra un dels equips que, per sota, batalla per entrar en l'altra plaça de la fase de descens, però per a ells com a premi per, elEls dels'han endut, 68-75, un partit ple d'alternatives en el marcador. Els visitants han començat dominant el partit, però el CB Vilatorrada ha tancat el primer quart amb, 23-20. Al segon quart els papers s'han girat. Els bagencs han controlat el marcador fins al 31-28. Després, un parcial de 0-7 hafins al 31-35 amb què s'ha arribat al descans.Al tercer quart, els de Mollerussa han arribat al seu, 37-46, però els del Bages s'han sabut refer i, amb un parcial de 15-2, han capgirat el marcador per arribat al quart definitiu per sobre 52-50. Un cop els locals han, els visitants han fet un últim parcial de 16-25 que els ha servit per endur-se la victòria 68-75.ha estat el màxim anotador local amb 22 punts. El Terra Endins CB Vilatorrada visitarà dissabte que ve a 3/4 de 6 de la tarda la pista del