El Grup Via CB Artés guanya el CN Sabadell i s'aferra a les matemàtiques per somiar (71-64)

Elha aconseguit aquest dissabte una treballada victòria contra el, 71-64, i a falta de quatre jornades, les matemàtiques encara el fan aspirant a entrar en les tres places que donarien opció a disputar laa l'EBA, però ja el descarten per disputar laa la categoria. Tot i així, la possibilitat d'entrar en fase d'ascens és remotíssima.El Grup Via CB Artés ha superat elen un partit de molt desgast en què, malgrat anar sempre per davant en el marcador, els visitants. El primer quart ha finalitzat amb un ajustat 15-14, tot i que a l'hora d'anar a vestidors, el marge s'havia ampliat fins al 41-32.Només tornar del descans, els, i amb un parcial de 5-14, han empatat el partit a 46. Els locals no s'han posat nerviosos i els han tornat el parcial, amb un 15-5 que ha posat el marcador en 61-51 per arribar al quart definitiu nou per sobre, 62-53.El darrer quart ha estat batallat. Els visitants s'han posat 62-59, però els bagencs hanels embats per deixar el marcador definitiu en 71-64.ha estat el màxim anotador bagenc, amb 20 punts. El proper dissabte el Grup Via CB Artés tornarà a jugar a casa a partir d'1/4 de 8 del vespre contra el