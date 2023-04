El CB Navàs Viscola perd a Valls en l'últim desplaçament de la temporada (83-73)

Amb les seves respectives aspiracions liquidades en la present temporada, eli elhan jugat un bon partit en què el tercer quart ha estat decisiu perquè la victòria es quedés a casa. Els de l'es trobaven ja sense opcions d'entrar en les dues primeres posicions que donen accés a la, i els bagencs, en terra de ningú al mig de la taula, estaven sense perill d'entrar en places de descens.Els partit ha estat igualat fins al descans, amb, 16-18 al final del primer quart, i 35-38 per arribar al descans. Tornant de vestidors, però, els locals han premut l'accelerador i, amb un parcial de 33-17, hanper arribar als darrers deu minuts 68-55. El darrer quart ha tornat a ser navassenc, però no suficientment per capgirar el marcador, que ha finalitzat 83-73.Per al CB Navàs,ha estat el jugador més complet amb 22 punts i 6 rebots. Els bagencs finalitzaran la temporada rebent unque s'hi jugarà evitar el descens o la promoció.