El Covisa Manresa guanya el FS Picassent a l'últim minut i es col·loca segon a la taula (6-5)

Eles posa segon a la taula classificatòria després de vèncer en l'últim moment al(6-5), en un enfrontament molt vistós en diversos moments en que l'equip valencià ha posat contra les cordes als debuscant més tranquil·litat de cara la permanència.Ja als inicis del partit, una diagonal servida perl'ha rematatamb el cap al fons de la porteria. Amb el resultat favorable, els dejugaven tancats a la seva zona defensiva, fet que els ha donat molta seguretat. A mitjans de la primera part ha empatatamb un gran xut després que l'esferica topés amb els dos pals abans d'endinsar-se al fons de la xarxa.Poc ha durat l'alegria al. A la sortida d'un servei de banda, altre cop Nacho ha avançat als visitants amb un xut arran de pal a l'esquerra d'. Una molt bona convinació dels manresans, ha deixat lliure de marcatge aque d'un xut exterior ha tornat a empatar el partit.En aquest punt, ha arribat la jugada conflictiva del partit. No s'ha senyalitzat un penal als visitants per mans dins l'àrea després del llançament d'una falta a la frontal de l'àrea. La infracció es fa repetir i el porter visitant ésper doble amonestació després de sortir correctament a cobrir el tret d'en el moment de la passada de. Es torna a repetir el llançament i arriba el gol d'Asis per l'escaire, en aquesta ocasió correctament, amb els valencians amb tres jugadors a la tanca amb inferioritat numèrica.Empaten moments després a tres gols els valencians amb una acció de pivot. Poc després en una contra, Noguera sap desfer-se del recent incorporataprofitant una gran passada d'Asis.Amb minima avantatge local,a passada de Lavado, amplia les diferències amb el cinquè gol després d'un mal refús del porter visitant. Amb el parcial de 5 gols a 3, redueix diferènciesen un xut creuat a l'escaire. I a cinc minuts per al final, amb els valencians sense donar-se per vençuts,, mal posicionat defensivament, introdueix a la seva propia porteria l'empat a cinc gols.Eren els moments finals del partit i s'escapaven dos punts més del Pujolet. Borja Burgos ho intenta amb elsense bones opcions. A cinquanta segons per acabar, però. el tecnic local sol·licita temps mort i en la primera acció amb joc de cinc, Terri marca eldesprés d'una molt bona accio combinativa.El Picassent amb el temps al limit, acciona el porter jugador però no pot empatar el partit davant una defensa imperial i unque arran de pal atura el gol de l'empat.