Només el vent afecta l'estrena de la Fira d'Artés

Cervesa artesana a la plaça de l'Església

Només el vent, que per moments ha estat intens, ha afectat en alguns moments un dissabte de laque ha registrat una important presència de públic tant als carrers seguint els vehicles, maquinària i altres expositors, com en el lliurament dels Premis Blancher divendres, com a xerrades i a les sardanes que s'han ballat alLa Fira continuarà diumenge en una 62a edició que manté el nombre d'expositors dels anys anteriors amb lacom a un dels eixos centrals. La principal novetat entre els expositors és la incorporació de bicicletes, i les xerrades sobre alternatives a la, mobilitat elèctrica i una altra sobre canvi climàtic i grans incendis forestals. També s'han programat dos tallers; l'un sobre producció d'energia pedalant i l'altre sobre recàrrega de vehicles amb energia solar. La presència de l'equipde la, amb el seu monoplaça, també ha despertat molta expectació.La Fira compta amb 32 expositors a l'espai comercial (passeig Diagonal), i una quarantena d'artesania i parades (ubicades entre el carrer Balmes, i l'eix plaça Sant Cristòfol – carrer Barcelona). Tot i haver-hi un descens en el nombre d'(quatre menys que al 2022), es manté l'espai expositiu dedicat a aquest sector gràcies a l'aposta de les empreses que han optat per ser-hi un any més, les quals hi participaran amb més vehicles que en l'anterior edició.Quant al, Artés es manté com a referència a la Catalunya Central, amb una quinzena d'expositors de maquinària agrícola i forestal. A l'espai multisectorial s'hi troben empreses dedicades a assegurances, purificació d'aigua i aire, i d'altres novetats.Un altre dels espais que torna ja plenament consolidat al recinte firal és laartesana, a la plaça de l'Església, amb la participació de quatre elaboradors, i l'espai sobiranies dedicat a la promoció de la sobirania alimentària i energètica. L'espai sobiranies tornarà a obrir diumenge i comptarà amb dues actuacions musicals:, a la 1 del migdia, i, a les 6 de la tarda.Las'ubica al carrer Balmes, i les parades, com és habitual, al carrer Barcelona fins la zona d'alimentació i atraccions, ubicades a l'entorn del solar de l'escola Bressol municipal.