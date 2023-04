Debut de luxe del femení de l'Avinent Manresa a la temporada de Divisió d'Honor

Actuació de les atletes de l'Avinent Manresa

100mll. Patrícia Serrano, 7a amb 12"63, i Laia Solà, 8a amb 12"76

200mll. Patrícia Serrano, 3a amb 25"64, i Meritxell Pujol, 8a amb 26"44

400mll. Laura Bou, 2a amb 54"97, i Meritxell Tarragó, 3a amb 57"23

800mll. Marina Guerrero, 3a amb 2'17"71, i Mercè Guerra, 4a amb 2'18"27

1.500mll. Meritxell Soler, 3a amb 4'34"60, i Núria Tilló, 4a amb 4'39"36

3.000mll. Mireia Guarner, 2a amb 9'36"21 -mmp-, i Meritxell Soler, 3a amb 9'38"80

5.000marxa. Mar Juárez, 1a amb 21'54"90, i Carme Robles, 7a amb 27'30"22

100m tanques. Emilia del Hoyo, 4a amb 14"45 i Laia Olmedo, 8a amb 15"84

400m tanques. Martina Zunino, 3a amb 1'02"52, i Helena Santacana, 4a amb 1'04"01

Altura. Ona Bonet, 1a amb 1,72m, i Raissa Garcia, 6a amb 1,40m

Perxa. Laura Clemente, 3a amb 3,50m, i Meritxell Lladó, 6a amb 3,30m

Llargada. elda Romeva, 5a amb 5,73m, i Marta Galló, 8a amb 5,32m

Triple. Berta Eslava, 7a amb 11,04m, i Jenay Hernández, 8a amb 10,62m

Pes. Ainhoa Martínez, 3a amb 12,50m, i Nadia Riera, 7a amb 8,72m

Disc. Ainhoa Martínez, 6a amb 37,83m, i Alba Estévez, 7a amb 36,41m

Javelina Erika Sellart, 2a amb 44,16m -rècord entitat-, i Aisha Mariche, 7a amb 32,82m

Martell. Mar Santanach, 5a amb 43,15m) i Irene Mateo, 6a amb 42,32m

4x100 Santacana, Solà, Pujol i Ellà Bestue, 2nes amb 48"47

4x400 Bou, del Hoyo, Queralt Vallbona i Tarragó, 2nes amb 3'51"64

L'equip femení de l'ha tingut una espectacular estrena en el primer quadrangular de laestatal que s'ha disputat aquest dissabte a l'estadide Barcelona. Les manresanes han finalitzat la competició en segona posició, només darrere delEl resultat final de l'encontre ha estat FC Barcelona amb 207 punts, Avinent Manresa, 169 punts,, 158, i, 153. Amb aquests tres valuosos punts ja a la butxaca, el femení se les veurà a la segona jornada amb el, l', i l'. La seu encara no està decidida, però tot apunta que serà Manresa o Hospitalet.A més, l'obstaculistaha estat considerada com l'atleta més valuosa de l'encontre. Ha estat tercera en elsamb 2'17"71, i primera en elsamb 10'36"31, sumant 14 punts a l'equip.La marxadoras'ha imposat en els 5.000 metres marxa amb 21'54"90 a només 4 segons del rècord absolut de l'entitat que és d'ella mateixa des de 2021 fet a Gavá (21'50"5).La javelinista, debutant a l'equip de Divisió d'Honor, s'ha enfilat a la segona posició de la prova amb 44,16 metres que representen, millorant en un centimetre el que ella mateixa ostentava (44,15m) des del 22 de gener d'aquest any, fets a Cornellà.Cal destacar també la victòria de la saltadoraen el concurs d'altura superant el llistó sobre 1,72 metres i els valuosos 12 punts deque ha doblat 1.500 i 3.000, i els 11 punts de l'obstaculistaque ha doblat 800 i 3.000 obstacles.